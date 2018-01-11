Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр «Надежда», расположенному в Надеждинском районе, на праве оперативного управления для осуществления уставных целей передан в пользование автобус балансовой стоимостью 1,3 миллиона рублей, об этом «Deita.ru» сообщили в краевой прокуратуре.

Затем, по каким-то причинам дорогостоящее имущество без согласия муниципалитета оказалось передано в залог одной из организаций. Этим нарушен законодательный запрет на передачу особо ценного движимого имущества, закреплённого на праве оперативного управления, без согласия собственника.

По данному факту прокуратура организовала проверку и обратилась с иском в арбитражный суд, который удовлетворил иск и признал спорный договор залога недействительным.

Примечательно, что во Владивостоке также есть детский центр «Надежда», но в нем подобных нарушений не выявлено, сообщили в администрации приморской столицы.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что ОНФ обвинил администрацию Владивостока в преступном распоряжении.

Таисия Масина