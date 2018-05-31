31 Май 2018, 15:03
Детскую площадку заменяют на торговую палатку в центре Владивостока
На Спортивной набережной во Владивостоке, возле баржи, убирают большую детскую площадку и ставят торговые киоски, сообщает DEITA.RU.
По словам местных жителей, утром в четверг, 31 мая, на Набережной осталось всего лишь две горки.
Видео с места событий опубликовал популярный паблик в Instagram. Подписчики негативно отнеслись к происходящим переменам. «А что вы хотели, детская горка лавешки не приносит», «Негативно как-то все смотрится, я против таких мероприятий (хотя что моё мнение пустой звон)», — пишут комментаторы.
Екатерина Лапкина
Видео: dpskontrol.125rus