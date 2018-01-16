Дети смогут ездить в поездах дальнего следования без родителей и сопровождающих с десяти лет, сообщает «Deita.ru».

Однако одно условие все же есть - они обязательно будут находиться под опекой проводника, который по прибытии на станцию назначения должен будет передать ребенка доверенному лицу.

Как пишет РГ, такого рода услугу введут в Федеральной пассажирской компании, возможно, уже в этом году. По словам представителя ФПК, на данный момент идет изучение опыта других перевозчиков по сопровождению".

Отмечается, что сейчас родители могут отправлять детей на отдых или соревнования организованными группами, но одного ребенка в поезд не пустит.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что важнейший междугородний поезд подешевел в Приморье.

Таисия Масина