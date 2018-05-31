В Благовещенске на местном картодроме погибла 14-летняя девочка, сообщает DEITA.RU.

По некоторой информации, 35-летний водитель Toyota Mark II решил устроить дрифт на картодроме, однако не справился с управлением. В результате трагедии погибла 14-летняя девочка.



Пилоты и организаторы соревнований по дрифту РДС-Восток принесли соболезнования по поводу произошедшего. Они отметили, что трагедий можно избежать, соблюдая все правила безопасности



Ирина Петрова