12 Январь 2018, 04:47
Девочку продали в сексуальное рабство за полтора миллиона рублей
Источник изображения: «Deita.ru»
Две уроженки Челябинска продали девочку 2004 года рождения за 1,5 миллиона рублей, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе Московского межрегионального управления на транспорте СК России.
Сделали они это в московском ресторане, договорившись с неким мужчиной о продаже несовершеннолетней для сексуальной эксплуатации. При получении денег злоумышленниц задержали, так как "купивший" девочку мужчина оказался не кто иной, как человек, действовавший в рамках оперативно-розыскных мероприятий.
Задержанные женщины признали свою вину частично. Возбуждено уголовное дело.
Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что граждане Украины продали девушку в сексуальное рабство в России.
Таисия Масина