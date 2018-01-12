Две уроженки Челябинска продали девочку 2004 года рождения за 1,5 миллиона рублей, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе Московского межрегионального управления на транспорте СК России.

Сделали они это в московском ресторане, договорившись с неким мужчиной о продаже несовершеннолетней для сексуальной эксплуатации. При получении денег злоумышленниц задержали, так как "купивший" девочку мужчина оказался не кто иной, как человек, действовавший в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Задержанные женщины признали свою вину частично. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что граждане Украины продали девушку в сексуальное рабство в России.

Таисия Масина