полиция
Источник изображения: «Deita.ru»

Во  Владивостоке пропала девушка 1985 года рождения, сообщает DEITA.RU.

Она ушла из дома по  улице Калинина вечером,  2 июня, и до сих  пор  ее местонахождение неизвестно.

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По словам родственников пропавшая  взяла с собой только ключи от автомобиля Toyota Camry и телефон.

Всех, кто располагает какой-либо информации о местонахождении, убедительная просьба сообщить по телефону:8-96- 453-95-10 (Александра) ,8-902 -483-21-71 (Денис) или «02» - полиция.

Многие подписчики dps.control, опубликовавшего объявление о поиске, отметили, что  девушка им известна - она трудится судебным приставом.

Таисия Масина


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