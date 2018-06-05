Во Владивостоке пропала девушка 1985 года рождения, сообщает DEITA.RU.

Она ушла из дома по улице Калинина вечером, 2 июня, и до сих пор ее местонахождение неизвестно.





По словам родственников пропавшая взяла с собой только ключи от автомобиля Toyota Camry и телефон.

Всех, кто располагает какой-либо информации о местонахождении, убедительная просьба сообщить по телефону:8-96- 453-95-10 (Александра) ,8-902 -483-21-71 (Денис) или «02» - полиция.

Многие подписчики dps.control, опубликовавшего объявление о поиске, отметили, что девушка им известна - она трудится судебным приставом.

Таисия Масина



