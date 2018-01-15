Девушка с пистолетом испугала жителя Владивостока, сообщает DEITA.ru.

Как сообщает корреспондент информагентства, в дневное время в полицию позвонил житель одного из домов в Советском районе и сообщил о подозрительной девушке, сидящей в подъезде на первом этаже. По словам молодого человека, гражданка выглядела неадекватно и держала в руках пистолет.

Парень испугался и попросил сотрудников полиции проверить незнакомку. По указанному очевидцем адресу вскоре прибыл наряд стражей порядка, которые обнаружили в подъезде 25-летнюю девушку, которая держала в руках игрушечный пистолет.

После проверки документов гражданку отпустили, так как никаких противоправных действий она не совершила. По ее словам, она просто зашла в подъезд, чтобы погреться.

Игорь Бегунов