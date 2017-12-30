23-летняя Дарья Родионова, проживающая в Лондоне, инкрустировала стразами Svarovski свой новый автомобиль Lamborghini, сообщает Deita.ru. Фото уникального «золотого» авто уроженка Кишинева опубликовала на своей странице в Instagram.

На автомобиле наклеено приблизительно 1,3 миллиона страз Svarovski. Такой подарок сделала девушка сама себе на Рождество.

Отметим, что ранее Дарья Родионова уже шокировала пользователей сети и жителей Лондона своими шикарными авто. Так, до Lamborghini у нее были Bentley и Mercedes. При этом Mercedes был также обклеен стразами. Он был продан на аукционе за 200 тысяч евро.

Екатерина Лапкина