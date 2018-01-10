Специалист по волосам Урсула Гофф из Канзаса создает на волосах настоящие произведения искусства, вдохновляясь природой и творчеством художников, и ее работа сильно впечатляет, рассказывает «DEITA.RU».

Гофф использует смелые и пастельные цвета для имитации подсолнухов, радуг, минералов, кристаллов и даже шедевров искусства. Специалист по волосам сказала, что она находит вдохновение почти повсюду, а также просит своих клиентов дать ей свободу для творчеств и предложить что-то, что их вдохновляет. Она сказала, что это дает много возможностей для проведения уникальной или экспериментальной работы.

В дополнение к тому, что она делится своим опытом на своем веб-сайте, Гофф также демонстрирует свои творения в Instagram, где она собрала 101 000 подписчиков. Посмотрите на некоторые из её работ ниже.

Гофф использует пастельные тона, чтобы имитировать свет на кристаллах.

Эти волосы в стиле подсолнечника возносят цветную окраску на совершенно новый уровень.

Гофф использовала яркие тона, чтобы сымитировать переливы этих минералов.

Это выглядит как настоящая картина на кобальтовых волосах.

Здесь Гофф явно вдохновлялась творчеством Мондриана.

Алина Калинина

Фото: uggoff\Instagram