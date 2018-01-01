Жительница Америки Хезер Линдси вышла замуж за несколько часов до смерти, сообщает "Deita.ru".

Как пишет газета Sun, девушка боролась с раком молочной железы.

Церемония бракосочетания состоялась в больнице штата Коннектикут 22 декабря 2017 года, а через 18 часов девушка скончалась.

Жених Хезер хотел сделать ей предложение еще в декабре 2016 года. Когда пара узнала о диагнозе, свадьбу пришлось отложить, но своих намерений молодой человек не оставил.

По словам Хезер, она не боялась умереть только благодаря решимости своего избранника.

Ранее "Deita.ru" сообщало, куда идти, если понадобилась помощь врачей в новогодние праздники.

Ирина Петрова



