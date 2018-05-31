В травмункт Владивостока для оказания медицинской помощи обратилась 22-летняя девушка с телесными повреждениями, сообщает корреспондент DEITA.RU. Пострадавшая сообщила, что в кафе в торговом центре в Первомайском районе ее избила неизвестная женщина.

По ее словам, хулиганка спровоцировала скандал, а затем нанесла ей телесные повреждения и скрылась. Медики зафиксировали у пострадавшей гематомы мягких тканей лица, оказали ей необходимую помощь и отправили на амбулаторное лечение.

Пострадавшая описала приметы подозреваемой, а стражи порядка приступили к проверке поступившей информации. Личность неадекватной посетительницы торгового центра устанавливается.

Игорь Бегунов



