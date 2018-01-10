Ученые и государственные инспекторы «Земли леопарда» пересчитывают животных и отслеживают людей-нарушителей с борта вертолета Ми-2, сообщили Deita.ru в Нацпарке.

Обзорные полеты над национальным парком показали, что браконьеры не тревожат обитателей заповедных лесов, а также подарили специалистам встречу с целым семейством амурских тигров.

За время полетов удалось осмотреть значительную часть нацпарка «Земля леопарда» и заповедника «Кедровая падь». В первую очередь эта работа, проводимая на арендуемой технике в рамках выполнения государственного задания, была направлена на защиту территории, однако уникальная возможность также позволила заняться и ее изучением.





Пока инспекторы сверху внимательно следили за наличием незваных гостей, оперативная группа на земле ждала сигнала с координатами нарушителей, чтобы при необходимости в тот же момент отправиться на задержание. Однако за время облетов присутствие каких-либо посторонних людей на особо охраняемой природной территории выявлено не было.

«Патрулируя охраняемую территорию с воздуха в зимний период, мы можем за короткий срок осмотреть большую территорию, заглянуть в самые укромные уголки заповедника и национального парка, – подчеркнул Евгений Стома, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране. – Это один из наиболее эффективных методов борьбы с браконьерством. А совместное использование вертолета с отделом науки позволяет использовать этот ресурс на полную мощность».

В свою очередь специалисты отдела науки во время полетов занимались авиаучетом копытных зверей – основы кормовой базы дальневосточного леопарда и амурского тигра. Полет позволил осмотреть несколько участков обитания кабанов, косуль и пятнистых оленей и учесть всех встреченных животных. Дальнейший анализ собранных материалов позволит оценить общее состояние популяций копытных на «Земле леопарда».

Михаил Грач