В Хабаровске полицейские доказали причастность директора ремонтно-строительной организации к присвоению и растрате 9,5 миллиона рублей, об этом DEITA.RU сообщили в УМВД России по Хабаровскому крае

Генеральный директор коммерческой фирмы обвиняется в хищении девяти с половиной миллионов рублей.

В ходе следствия, которое длилось полгода, доказана причастность обвиняемого к совершению преступления. Подсудимый после заключения контракта на выполнение работ с производственным предприятием краевой столицы получил на расчетный счет фирмы предоплату. Злоумышленник дал указание подчиненному бухгалтеру о переводе поступивших средств в пользу сторонних организаций на цели, не связанные с выполнением обязательных работ в рамках заключенного контракта.

Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Предпринимателю грозит наказание в виде лишения свободы 10 лет.

Екатерина Лапкина