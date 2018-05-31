В Находке суд рассмотрит дело о мошенничестве при продаже автомобильных запчастей, об этом DEITA.RU сообщили в прокуратуре Приморского края.

По версии следствия, преступление совершенно злоумышленником, который на данный момент отбывает наказание в колонии. Фигурант разместил объявление о продаже запчастей и комплектующих к автомобилям на соответствующем ресурсе в интернете. После этого лжепродавец созвонился с потенциальным покупателем, желающим приобрести генератор к автомобилю, и сообщил ему ложную информацию о наличии у него возможности продать указанную запчасть.

Убедив потерпевшего перевести на банковскую карту в счет оплаты заказа почти 13 тысяч рублей, злоумышленник свои обязательства не выполнил, а деньги присвоил себе.

В настоящее время уголовное дело по статье «Мошенничество» направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Екатерина Лапкина