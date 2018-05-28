Житель Приморья в сильном алкогольном опьянении оскорбил сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-служба УТ МВД по ДФО.

Гражданина сняли с поезда «Владивосток – Спасск-Дальний». При составлении протокола об административном правонарушении мужчина публично оскорбил сотрудника транспортной полиции нецензурной бранью.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Суд дело рассмотрел, признал дебошира виновным и назначил ему наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием заработка в доход государства.

Таисия Масина

