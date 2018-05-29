Новое сосудистое отделение открылось в больнице Спасска-Дальнего, об этом DEITA.RU сообщили в администрации Приморского края.

Первичное сосудистое отделение и отделение кардиологии Спасской городской больницы открылись после капитального ремонта благодаря госпрограмме «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013–2020 годы. Обновленные отделения уже принимают пациентов из Спасска-Дальнего, Спасского и Черниговского районов.

Как сообщили в краевом департаменте здравоохранения, на ремонт сразу нескольких этажей главного корпуса больницы из регионального бюджета было направлено более 15,5 миллионов рублей.

«Новое первичное сосудистое отделение рассчитано на 36 коек, из которых шесть — это койки реанимационные. Благодаря капремонту оба отделения сейчас находятся рядом. Это очень важно для соблюдения правила «золотого» часа в медицине».

Несмотря на то, что отделение только открылось после ремонта, его наполняемость уже приближена к 100 процентам.

Напомним, что в Спасской городской больнице были капитально отремонтированы помещения, расположенные на третьем этаже, общей площадью почти 1000 квадратных метров, а также помещения общей площадью около 470 квадратных метров, расположенные на четвертом этаже главного корпуса.

В этом году на ремонт и закупку оборудования для лечебных учреждений края из регионального бюджета направлено более 600 миллионов рублей.

В 2018 году Приморскому краю из федерального бюджета предоставлено более 7 миллионов рублей на приобретение передвижных медицинских комплексов, а также почти 72 миллиона рублей на реализацию комплекса мер, связанных с оказанием паллиативной медицинской помощи.

Екатерина Лапкина