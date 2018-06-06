Дни матчей сборной России на чемпионате мира могут стать официальными выходными для россиян, сообщает DEITA.RU.

Об этом попросил депутат Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, написав в своем Twitter пост следующего содержания: «Чемпионат мира по футболу — это грандиозное событие? не только спортивное, но и политическое. И впервые он проводится в России, где сотни миллионов жителей так или иначе любят эту игру. Обратимся в комитет Госдумы по труду (с просьбой) проработать вопрос, сделать выходными дни, когда играет сборная России».

Напомним, на групповом этапе чемпионата мира сборная России проведет три матча. 14 июня команда встретится с Саудовской Аравией в Москве, 19 июня сыграет с Египтом в Санкт-Петербурге, а 25-го поедет в Самару на поединок с Уругваем.

Таисия Масина