Награду для добровольцев разрабатывают в Приморье, об этом DEITA.RU сообщили краевой администрации.

Вице-губернатор Дмитрий Братыненко провел заседание регионального оргкомитета по Году добровольца в Приморье. В мероприятии участвовали молодежные объединения, некоммерческие организации и представители департаментов ад краевой администрации.

По словам начальника отдела волонтерских программ Центра содействия развитию молодежи Анны Шемчук, на протяжении всего 2018 года в Приморье проводятся мероприятия по поддержке добровольческих инициатив и молодежных проектов.

На данный момент по инициативе главы региона в Приморье разрабатывается система поощрения молодых активистов.

«Наши добровольцы не раз подтверждали свой профессионализм на мероприятиях федерального уровня, реализуя свои собственные общественные и социальные проекты. Мы очень ценим ребят, которые неравнодушно относятся к своему краю и участвуют в его жизни. Именно поэтому глава региона поручил разработать знак отличия «За добровольчество», который смогли бы вручать самым активным ребятам», – отметил вице-губернатор Дмитрий Братыненко.

Отметим, что ключевыми мероприятиями Года добровольца станут региональный и федеральный этапы конкурса «Доброволец России».

«Победители смогут получить до миллиона рублей на реализацию своих проектов. Заявки на региональный этап принимаются до 1 июля 2018 года. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо зарегистрироваться в информационной системе «Добровольцы России», – рассказала волонтер Приморья Анна Шемчук.

Екатерина Лапкина