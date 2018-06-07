Программу «Доступное жилье для медицинских кадров Приморского края» создадут в регионе, сообщили DEITA.RU в краевой администрации.

Это предложение было поддержано на заседании Общественного экспертного совета по вопросам здоровья. По мнению членов совещательного органа, этот вопрос является основным механизмом решения кадровой проблемы в системе здравоохранения региона.

Как отметила Общественного экспертного совета по вопросам здоровья Елена Русакова, привлечение кадров в медицину – главная задача для всех ответственных лиц на 2018 год, поставленная главой региона Андреем Тарасенко.

«Врио губернатора Приморья поручил в ближайшее время разработать для медработников дополнительные социальные меры поддержки, жилье – одна из таких мер», – напомнила Елена Юрьевна.

Андрей Тарасенко выступая по вопросам кадровой политики, многократно подчеркивал, что региону необходимо разработать новые меры соцподдержки. Это может быть как финансовая помощь, так и предоставление служебного жилья, а также ипотечное кредитование с субсидированием процентной ставки для работников здравоохранения.

В мае 2018 года кадровую проблему обсудили депутаты Законодательного Собрания на заседании комитета по социальной политике и защите прав граждан. Как выяснилось, значительное число приморских врачей отправилось на Сахалин. Климат на острове, конечно, посуровей приморского, да и цены на продукты-одежду повыше. Но власти Сахалина кадровую проблему в собственной медицине решили быстро и кардинально. Хочешь работать на «скорой помощи» и переехать на остров? Вот тебе ключи от квартиры и один миллион рублей «подъемных». В кратчайшие сроки «паломничество» приморских докторов в островной регион достигло таких больших масштабов, что на Сахалине заявили: «В 2018 году врачей из Приморья не принимаем, уже достаточно».

Дмитрий Санников