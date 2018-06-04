Долговые обязательства компаний «Востокстройконструкция», ООО «ДАЛТА-Восток-1», а также лично их руководителей и владельцев Сбербанк выставил на аукцион, сообщает DEITA.RU. Всего банкиры претендуют на 96 938 246.13 руб., но готовы согласиться и на 25 миллионов.

Ранее компания «Востокстройконструкция» активно работала и осуществляла различного рода инженерные услуги в строительстве обоих «Хаяттов» (в настоящее время находится в процессе ликвидации), а знаменита она тем, что в числе соучредителей на тот момент находился муж директора компании застройщика. Той же семье принадлежала и ООО «ДАЛТА-Восток-1».

По этому поводу даже заводилось уголовное дело — по версии следствия, руководитель краевой компании при реализации программы развития инфраструктуры Владивостока заключила договор подряда с гендиректором общества с ограниченной ответственностью, являющимся ее супругом.

И изготовила поддельный простой вексель на сумму 11 миллионов рублей, оплатив его. Однако дело не дошло до суда.

По данному аукциону предметом торгов являются права ПАО Сбербанк к должникам, вытекающие из договора об открытии не возобновляемой кредитной линии.

Артем Андреев