отчаяние
Источник изображения: «Deita.ru»

Должник в одночасье лишился автомобиля,  который прятал от приставов два года, сообщает DEITA.RU.

Машину, которая находится в залоге у банка, обнаружили во время пожарных учений в суде. Ее хозяин,  по данным vse42, задолжал физическому лицу и кредитной организации почти 2 миллиона рублей.

Ранее,  установив, что неплательщик владеет еще и КамАЗом,  приставам удалось арестовать грузовик,  а вот легковушку владелец старательно прятал. Пока не приехал на ней в суд, чтобы оспорить продажу арестованного грузовика.

На тот момент в здании суда проходили пожарные учения. Во время эвакуации автомобиль и был обнаружен, после чего его изъяли.

Таисия Масина

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