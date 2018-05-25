Должник в одночасье лишился автомобиля, который прятал от приставов два года, сообщает DEITA.RU.

Машину, которая находится в залоге у банка, обнаружили во время пожарных учений в суде. Ее хозяин, по данным vse42, задолжал физическому лицу и кредитной организации почти 2 миллиона рублей.



Ранее, установив, что неплательщик владеет еще и КамАЗом, приставам удалось арестовать грузовик, а вот легковушку владелец старательно прятал. Пока не приехал на ней в суд, чтобы оспорить продажу арестованного грузовика.

На тот момент в здании суда проходили пожарные учения. Во время эвакуации автомобиль и был обнаружен, после чего его изъяли.

Таисия Масина