Домработница украла ювелирные украшения, деньги и имущество на сумму свыше двух миллионов рублей в Хабаровске, об этом DEITA.RU сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

На данный момент уголовное дело по статье «Тайное хищение имущества в крупном размере» УК РФ в отношении женщины передано в суд.

По мнению следствия, обвиняемая была трудоустроена домработницей в доме одного из элитных районов города, хозяева которого долгое время отсутствовали, оставив присматривать за домом обвиняемую. Когда они вернулись из поездки, обнаружили пропажу вещей и денег на сумму свыше 2 миллионов рублей.

Отметим, в ходе расследования уголовного дела обвиняемая возместила ущерб в сумме 4 тысяч рублей. На имущество несостоявшейся домработницы наложен арест в сумме 76 370 рублей.

Теперь ей грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Екатерина Лапкина