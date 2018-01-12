Дональд Трамп сказал, что США не нужны мигранты из стран-гадюшников, сообщает DEITA.RU.

Такие слова он произнес при обсуждении проблем иммиграции. Сенаторы предложили главе США компромиссное соглашение, упомянув беженцев из стран Африки, а также Гаити и Сальвадора.

"Зачем нам все эти люди, приезжающие из стран-гадюшников", - заявил в ответ Трамп.

Он отметил, что нужно стремиться к тому, чтобы в США прибывали из других стран: например, Норвегии. По его словам, они смогут принести пользу обществу и будут способствовать росту экономики.

Ранее DEITA.RU сообщало, что Дональд Трамп не желает тратить время на диалог с лидером КНДР.