Дополнительную материальную помощь выделят власти Кемеровской области пострадавшим на пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", сообщает DEITA.RU.

В связи с этим появилось два законопроекта. Первый предоставит родственникам погибших по миллиону рублей за каждого. Те, кто получил тяжкий и средний вред здоровью, получат по 400 тысяч рублей, легкий вред – по 200 тысяч рублей.

Второй предусматривает для родственников погибших выплату, которую они смогут направить на улучшение своих жилищных условий. Как пишет vse42, социальные выплаты в размере 35 миллионов рублей выделили строительные компании и организации, у которых пострадавшие будут покупать жилье.



Законопроекты будут рассмотрены депутатами в начале июня.

Таисия Масина