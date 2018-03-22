Директор фирмы по продаже косметических товаров во Владивостоке сообщил в полицию о крупной краже. Как сообщает корреспондент DEITA.RU, по словам потерпевшего, подозреваемой в преступлении является одна из сотрудниц его компании.

Мужчина пояснил, что из расположенного в Первореченском районе офиса менеджер фирмы в течение нескольких месяцев похищала дорогую косметику, а затем просто не вышла на работу.

Общий ущерб от действий воровки составил почти триста тысяч рублей. Стражи порядка выяснили ее личность и установили, что подозреваемая приехала во Владивосток из одного из районов Приморья.

По факту кражи стражи порядка проводят проверку. Местонахождение бывшего менеджера компании устанавливается.

Игорь Бегунов