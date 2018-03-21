Турист пытался вывезти в Китай кота по чужим документам, об этом DEITA.RU сообщили в Управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономии.

На пограничном переходе «Покровка» при осмотре маленького котенка, предъявленного хозяином с целью вывоза за границу, найдено несоответствие породы и возраста, заявленных в документах, с фактически представленным животным.

Так, в ветеринарных сопроводительных документах указан полуторагодовалый кот породы Рэгдолл, по факту был предъявлен кот, примерный возраст которого четыре месяца, породы Бенгальская.

По словам начальника отдел информации и общественных связей ведомства Сергея Рубанова, вывоз данного животного запретили из-за расхождения в документах. Котенка вернули владельцу, который один ехать отказался. Точная причина, почему были представлены подложные документы, не известно.

Отметим, бенгальского котенка с документами на доске объявлений в интернете предлагают за 30 тысяч рублей, при этом котенок породы рэгдолл стоит порядком дороже — 50 тысяч рублей.

Екатерина Лапкина