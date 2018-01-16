Работы по обновлению дорожной разметки во Владивостоке традиционно начнутся с наступлением устойчивых положительных температур воздуха, сообщили DEITA.RU в администрации города.

Как рассказали в управлении дорог и благоустройства администрации города, сначала бригады дорожных служб приступят к нанесению разметки в центре и на основных магистралях, а также вблизи школ, детских садов и других социально значимых учреждений, после чего новая разметка будет появляться уже и на отдаленных участках.

Отметим, что в 2017 году на дороги города было нанесено более 426 км сплошной, двойной сплошной и прерывистой линий и других видов дорожной разметки. Было обновлено и нанесено более 15,5 тысяч кв. метров пешеходных переходов.

Михаил Грач