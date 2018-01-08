В 2017 году по фактам коррупционных правонарушений, допущенных водителями автотранспорта, возбуждено 21 уголовное дело, сообщили Deita.ru в УМВД Приморья.

Так, 26 сентября в поселке Кировский водитель легкового автомобиля, пытаясь избежать административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, предложил сотрудникам ГИБДД взятку в размере 70 тыс. рублей. Мужчина привлечен к уголовной ответственности по ст. 291 УК РФ «Дача взятки», предполагающей штрафные санкции в размере до 500 тыс. рублей.

12 октября в Пограничном районе Приморского края инспектором ДПС был остановлен водитель, нарушивший правила пользования внешними световыми приборами. В соответствии со ст. 12.20 КоАП РФ мужчине грозил административный штраф в размере 500 рублей. Между тем за несоставление административного материала водитель предложил сотрудникам полиции взятку в размере 5 тыс. рублей. Впоследствии в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки».

Михаил Грач