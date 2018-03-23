Специалисты приступили к очистке от пыли и грязи дорожных знаков и катафотов (световозвращателей), сообщили DEITA.RU в городской администрации.

«Сегодня эти работы ведутся преимущественно на гостевом маршруте, но уже в ближайшее время дорожники планируют выйти и в микрорайоны», – заверили в управлении дорог и благоустройства администрации города.

Помимо работ по обслуживанию технических средств организации дорожного движения в краевом центре в плановом режиме продолжаются также работы по их замене.

«Помимо замены знаков, пришедших в неудовлетворительное состояние, и тех, которые «пострадали» в результате дорожно-транспортных происшествий, мы сталкиваемся с тем, что по некоторым адресам они попросту «пропадают». Граждане снимают знаки там, где по каким-то причинам считают, что они не нужны», – рассказывает Валентина Бакай, специалист отдела организации дорожного движения.

Михаил Грач