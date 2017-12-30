Книжный шкаф в сквере Суханова разгромили вандалы, сообщает «Deita.ru».

У него разбито стекло, сломан декора в нескольких местах и отломана памятная табличка. Однако, горожане продолжают пользоваться содержимым популярной владивостокской достопримечательности.

Местные жители советуют властям не спускать с рук хулиганам это досадное происшествие и установить наконец-то камеры видеонаблюдения, чтобы в дальнейшем была возможность привлечь к ответственности тех, кто не бережет городское имущество.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что вандалы уже разрушали шкаф в сквере Суханова. При этом непонятно, почему именно данный проект буккроссинга Владивостокского городского округа постоянно подвергается нападкам. Три других шкафа во Владивостоке не привлекают внимания хулиганов.

Таисия Масина