Житель Владивостока обратился в полицию с заявлением о мошеннических действиях со стороны малознакомого мужчины, сообщает корреспондент DEITA.RU. По словам пострадавшего бизнесмена, он заключил договор на поставку морепродуктов в Новосибирск и передал обещавшему вовремя отправить товар гражданину 450 тысяч рублей.

После получения денег аферист пообещал сообщить время отправки груза, но больше не выходил на связь и отключил телефон. Все попытки коммерсанта выйти с ним на связь закончились безрезультатно.

Потерпевший решил обратиться за помощью в полицию и сообщил данные мошенника, с которым он заключил сделку. Мужчина попросил привлечь его к ответственности и заставить афериста вернуть деньги.

По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Игорь Бегунов