Во Владивостоке суд рассмотрит дело о кредитном мошенничестве, об этом DEITA.RU сообщили в прокуратуре крае.

По версии следствия, в период с октября 2013 года по февраль 2014 года во Владивостоке мужчина 1988 года рождения, который прибыл из республики Башкортостан, обманным путем похитил деньги у 25 приморцев.

Он оформил на лицо, не осведомленное о его преступных планах, компанию ООО «Кредитоф», арендовав офисное помещение в здании. Разместил рекламу и распространил листовки, в которых обещал своим клиентам помочь исполнить кредитные обязательства перед банковскими организациями на выгодных для них условиях, а именно - в обмен на взнос в размере 25% от суммы кредита.

Он говорил потерпевшим, что внесенные ими денежные средства будут вложены в высокодоходный бизнес, прибыль от которого в дальнейшем позволит ему погасить их кредит в полном объеме.

В подтверждение исполнения своих обязательств, злоумышленник заключал с клиентами договоры финансирования.

Так ему удалось похитить около 2,8 миллионов рублей. Не исполнив своих обязательств, фигурант уехал из Владивостока с похищенными денежными средствами. В 2017 году его местонахождение у злоумышленник задержан правоохранителями.

Уголовное дело направлено прокурором в Первореченский районный суд для рассмотрения по существу. В ходе предварительного следствия фигурант возместил потерпевшим около 2,3 миллиона рублей.

Ирина Петрова