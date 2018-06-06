Канадка по имени Сьюзан Аллан утверждает, что их с сыном облило человеческими фекалиями, которые упали с самолета, пролетающего над ними. Это произошло в городе Келоуна, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Insider.

Когда она посетила врача на следующий день, он обнаружил человеческие фекалии в глазах и поставил диагноз -конъюктивит.

«Мы были забрызганы падающими с неба фекалиями», - сказала Аллан. «Их было так много, что я была покрыта ими, и моя машина тоже. Они попали мне в глаза, рот и на волосы. Моему сыну забрызгало лицо и рубашку».

Аллан сказала, что сразу определила, что это были человеческие фекалии из-за запаха. «Они пахли, как кал», - сказала она. «Но был также намек на хлор, это был самый странный запах».





По словам Аллан, когда произошел этот инцидент, над головой пролетел большой самолет. Она немедленно поехала на близлежащую заправочную станцию, чтобы они с сыном могли смыть с себя отходы.

Канадка сказала, что она опечалена тем, что некоторые люди в Интернете утверждали, что она сфабриковала историю для привлечения внимания.

«Никто не хочет быть знаменитым тем, что на него вылили кучу...», - добавила она. «Это не то, чем можно гордиться; это просто то, что произошло».

Неясно, откуда взялись человеческие фекалии, и Transport Canada заявила, что расследует этот вопрос.

Алина Калинина