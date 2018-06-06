Контрабанду бриллиантов стоимостью 1,2 миллиона рублей пресекли в аэропорту Владивостока, об этом DEITA.RU сообщили в ФТС Дальневосточном таможенном управлении.

Два природных бриллианта весом 2,21 карата изъяли сотрудники таможни совместно с полицейскими на транспорте в аэропорту приморской столицы. Драгоценные камни стоимостью 1,2 миллиона рублей были обнаружены в личных вещах россиянки, прилетевшей из Гонконга.

К незаконному ввозу алмазов оказался причастен и муж женщины. Он организовал поиск и заказ бриллиантов в Гонконге через интернет.

Отмечается, что супруги знали, что ввозят драгоценности в обход закона, но все-таки пошли на преступление в надежде заработать на их продаже.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере». Если мужа и жену признаю виновными, им может грозить до семи лет лишения свободы.

Екатерина Лапкина