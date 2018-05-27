27 Май 2018, 03:32
Два человека пострадали при крушении вертолета в США
Источник изображения: @TedfordKING5/Twitter
Жесткую посадку совершил вертолет для тушения лесных пожаров в штате Вашингтон в США, сообщает DEITA.RU. Инцидент произошел неподалеку от аэропорта «Олимпия».
Как пишет РИА ФАН, воздушное судно пробыло в воздухе не более 10 секунд — хвостовой винт так и не заработал. Вертолет успел набрать высоту около 70 метров, после чего совершил жесткую посадку.
В результате падения пострадали два человека. Травмы оцениваются как незначительные.
Екатерина Лапкина