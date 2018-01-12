Два года грозит ревнивцу за нападение на медсестру во Владивостоке
Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту нападения на медсестру, об этом DEITA.RU сообщили СУ СК России по Приморскому краю.
Напомним, вчера, 10 января, в поликлинике №4 города Владивостока ревнивый мужчина напал на 30-летнюю медсестру и избил ее отверткой.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Угроза убийством» УК РФ. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.
В настоящее время по уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются подозреваемый и свидетели.
Расследование уголовного дела продолжается.
Подобный случай произошел в Подмосковье, мужчина из ревности отрубил жене руки в лесу. Применить к супруге жестокие пытки он решился только после того, как женщина заявила о своем намерении подать на развод.
Екатерина Лапкина