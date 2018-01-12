Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту нападения на медсестру, об этом DEITA.RU сообщили СУ СК России по Приморскому краю.

Напомним, вчера, 10 января, в поликлинике №4 города Владивостока ревнивый мужчина напал на 30-летнюю медсестру и избил ее отверткой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Угроза убийством» УК РФ. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

В настоящее время по уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются подозреваемый и свидетели.

Расследование уголовного дела продолжается.

Подобный случай произошел в Подмосковье, мужчина из ревности отрубил жене руки в лесу. Применить к супруге жестокие пытки он решился только после того, как женщина заявила о своем намерении подать на развод.

Екатерина Лапкина