Трагедия произошла в устье реки Янцзы у побережья Шанхая, сообщает «Deita.ru».

Грузовое судно "Чанпин", на борту которого находились 13 человек и 5 тысяч тонн стали, затонуло, столкнувшись с другим грузовым кораблем.

Как пишет ТАСС, агентство Синьхуа, из всех членов экипажа удалось спасти только троих, остальные 10 пропали без вести. В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция, в которой принимают участие более десяти катеров.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что судно потерпело крушение у берегов Китая.

Таисия Масина