снег
Источник изображения: "Deita.ru"

В канун празднования Нового года в Приморье ожидается ухудшение погоды, связанное с южным циклоническим вихрем, об этом Deita.ru сообщили в Примгидромете.

По мнению синоптиков, существует две версии траектории смещения циклона. По одной траектории вихрь с Желтого моря будет двигаться на северо-западную часть акватории Японского моря и далее вблизи южного и юго-восточного побережья Приморья. Циклон, смещаясь по этой траектории, вызовет на большей территории сильные снегопады, метели, гололедные явления и снежные заносы.

По второй версии вихрь сместится с Корейского полуострова над центральной частью Японского моря к Сангарскому проливу. Тогда снегопады ожидаются значительно меньше, однако будут дуть сильные ветра.

Отметим, что на данный момент ситуация тревоги не вызывает. Синоптики следят за изменениями в движении тайфуна. При угрозе обильных снегопадов будет объявлено штормовое предупреждение.

Так как непогода придется на самый пик праздников, приморцам, чтобы планировать свои выходные, предлагается самостоятельно отслеживать ситуацию онлайн.

Екатерина Лапкина

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