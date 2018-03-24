Сезонные ограничения на движение большегрузов продлятся с 26 марта по 4 мая в Хабаровске, об этом DEITA.RU сообщили в администрации города. Аналогичные меры для отдельных видов «тяжеловесов» введут и летом, когда температура воздуха превысит 32 градуса со знаком плюс.

Весеннее ограничение связано с тем, что тяжелый транспорт разрушает дорожное покрытие, которое особенно уязвимо именно в период распутицы. В летние месяцы запрет объясняют высокими температурами, которые плохо влияют на состояние асфальта. В период весеннего ограничения допустимая нагрузка на ось транспортного средства составит 3,5 тонны. Летом, если оно выдастся знойным, в период временного ограничения движение транспортных средств будет разрешено только с 22 до 10 часов.

Ограничения не распространяются на автомобильные дороги федерального значения и частные автомобильные дороги.

Выявлять нарушителей временно введенной нормы будут четыре передвижных поста весового контроля в разных районах города. Нарушителям грозят крупные штрафы.

Екатерина Лапкина