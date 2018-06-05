Движение через Первую речку пустят по временному мосту, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

Временный мост через реку Первая речка возводят строители на автодороге Раздольное – Хасан. Генеральный подрядчик работ – АО «Примавтодор».

Отмечается, что на временный мост переведут движение транспорта, чтобы начать демонтаж поврежденного в результате прошлогоднего паводка сооружения.

Напомним, в августе 2017 года в Приморье прошли проливные дожди, в результате которых оказались подтоплены семь муниципалитетов края – Надеждинский, Михайловский, Хасанский, Ханкайский, Октябрьский, Пограничный районы, а также Уссурийский городской округ. Стихия разрушила 45 участков автодорог, было нарушено транспортное сообщение с 11 населенными пунктами. На восстановительные работы из федерального бюджета выделили 357 миллионов рублей.



Ирина Петрова