Спасатели работают на месте столкновения грузового поезда с Toyota Mark II в Дальнереченске, сообщает «Deita.ru» со слов очевидцев в популярном паблике «Экипажи ДПС».

В районе Дальнереченского лесопильно-деревообрабатывающего комбината на железнодорожном переезде водитель Toyota Mark II не уступил дорогу грузовому составу, в результате чего пострадало 3 человека – водитель и пассажиры автомобиля.

«Поезд отбуксировали, а через переезд не пускают еще. 1,5 часа стоим. 2 часа до нас народ стоял уже. Беда конечно», - сообщает подписчик.

Напомним, ранее Deita.ru сообщало, что в первые дни нового года с управлением автомобиля не справилась молодая женщина. В результате машина улетела в кювет, а она и ее пятимесячная дочь оказались в больнице.

Дмитрий Санников