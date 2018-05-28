Во Владивостоке будет ограничено движение, об этом DEITA.RU сообщили в КГУП «Приморский водоканал».

В связи с проведением плановых аварийно-восстановительных работ по перекладке канализационного коллектора будет временно ограничено движение транспортных средств от ул. Посьетская д.40 до ул. Алеутская, 17А с 00 часов 00 минут 29.05.2018 г. по 23 часов 59 минут 31.05.2018 г.

На время проведения работ будет организован объезд по улицам: Светланская, Посьетская, Тигровая и 1-я Морская.

Отмечается, что на подачу холодного водоснабжения и работу канализации данные мероприятия не повлияют.

Ирина Петрова