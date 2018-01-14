Двое мужчин погибли от переохлаждения в Якутии, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в СУ СК России по Республике Саха (Якутия), мужчины 23 и 29 лет погибли в Намском районе.

Следователи установили, что 12 января около 16 часов 30 минут пятеро жителей Намского района отправились на автомобиле ВАЗ-2107 на коневодческую базу "Кулайы". Где планировали встретиться с коневодом и посмотреть лошадей.

По данным следствия, на место они прибыли около 23.00, но коневода не было на базе, однако была записка, в которой он сообщал, что поехал искать своих собак на соседнюю базу в 20 километрах.

Мужчины поехали туда, но около 2 часов ночи у автомобиля сломался генератор и двигатель. Отмечается, что сотовая связь в этом удаленном районе не работает.

Как выяснило следствие, мужчины отправились пешком, но двое из них, одетые не по сезону, стали замерзать.

Первый мужчина, который добрался до базы, сообщил о произошедшем в полицию, но когда оперативники прибыли на место, два человека умерли. По предварительным данным, в ту ночь температура воздуха опустилась до минус 50 градусов Цельсия.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Виктор Бруевич