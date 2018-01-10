10 Январь 2018, 08:27
Двое подростков ушли под лед во Владивостоке
Источник изображения: «Deita.ru»
Двое подростков 13-ти лет провалились под лед во Владивостоке, сообщает «Deita.ru». Об этом информирует vl.ru.
Инцидент произошел в акватории Спортивной гавани, где подростки гуляли и играли. К счастью, глубина в том месте оказалась небольшая, поэтому пострадавшие смогли выбраться самостоятельно.
Они доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь. У школьников диагностированы общее переохлаждение и обморожение пальцев рук.
На данный момент сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что в Приморье «утопили» пикап, надеясь проехать через реку.
Таисия Масина