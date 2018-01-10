Двое подростков 13-ти лет провалились под лед во Владивостоке, сообщает «Deita.ru». Об этом информирует vl.ru

Инцидент произошел в акватории Спортивной гавани, где подростки гуляли и играли. К счастью, глубина в том месте оказалась небольшая, поэтому пострадавшие смогли выбраться самостоятельно.

Они доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь. У школьников диагностированы общее переохлаждение и обморожение пальцев рук.

На данный момент сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что в Приморье «утопили» пикап, надеясь проехать через реку.

Таисия Масина