В Москве выставили на продажу пятикомнатную квартиру с тремя санузлами, которую в народе прозвали «Дворец Алладина», сообщает Deita.ru. Объявление о продаже опубликовано на одной из популярных досок объявлений в интернете.





Продавец указал, что площадь квартиры составляет 211 квадратных метров, и зона приема гостей в ней — 70 «квадратов». Спальни выполнены в стиле Cavalli. Также он отметил, что в квартире требуется ремонт.





Информация о данной квартире впервые появилась давно, еще в 2015 году, в рубрике «Так жить нельзя». «Нет, это не квартира, это настоящий дворец Алладина! Осторожнее, можете утонуть в радуге...» — написали в рубрике.





В 2015 году стоимость данной квартиры оценивалась в 216 миллионов рублей. Сколько за нее хотят сейчас — неизвестно. Продавец предлагает либо запросить стоимость, либо предложить свою.

Екатерина Лапкина