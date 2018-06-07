Заслуженный мастер спорта СССР по гандболу, двукратный олимпийский чемпион, вратарь Игорь Чумак встретился с юными спортсменами Владивостока, сообщает DEITA.RU.

Игорь Чумак родился во Владивостоке. В родном городе в 10 лет начал заниматься гандболом, а в 19 лет попал в сборную Советского Союза. В составе национальной сборной выиграл золото на двух летних Олимпийских играх: в Сеуле (1988 год) и в Барселоне (1992 год).

6 июня Игорь Чумак встретился с юными гандболистами Владивостока и ответил на вопросы ребят. Встреча прошла в его родной спортивной школе «Русич» - здесь будущий олимпийский чемпион делал свои первые шаги в спорте, и учился защищать ворота в гандбольных битвах.





В зале собрались мальчишки и девчонки, для которых игра в гандбол стала частью жизни. Увидеть рядом с собой олимпийского чемпиона и знать, что он тренировался в той же спортивной школе, что и ты сам, и добился больших спортивных результатов - это вдохновляет! После встречи ребята рассказывали, что для них были важны слова чемпиона о том, что если ты поставил себе цель, но что-то не получается, не надо бояться и отступать, надо действовать, тренироваться и тогда цель будет достигнута.

После встречи все фотографировались со знаменитым спортсменом. Всей школой вместе, командами и лично - на память.





Уже после встречи со школьниками Игорь Чумак рассказал корреспонденту DEITA.RU, что когда-то его сильно поддержал тренер. Первые шаги в спорте были тяжелые, у Игоря что-то не получалось и он был готов бросить занятия. И здесь вмешался его тренер Юрий Николаевич Рогонов, он несколько раз приходил к нему домой и возвращал его в команду. Игорь Чумак сам тренер, и считает, что влияние наставника очень важно, детей надо поддерживать, как и было в его спортивном детстве.

В десятом классе Игорь и несколько его товарищей уехали на круглогодичные сборы в Краснодар готовиться к спартакиаде школьников Советского Союза. Были такие соревнования - на них съезжались школьники из всех республик, и во всех видах спорта выясняли кто сильнее. Потом он играл в высшей лиге в команде краснодарского «Скифа». В 19 лет стал вратарём сборной страны.

Спортивные достижения Игоря Чумака:

Олимпийский чемпион 1988 и 1992

Серебряный призёр Чемпионата Мира 1990

Победитель Кубка Мира 1986

Победитель Игр доброй воли 1990

Чемпион СССР 1990

Чемпион Франции 1995

Ирина Павленко