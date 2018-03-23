Консервный завод «Спасский» в 2017 году, который является единственным в своем роде приморским предприятием, переработал более 720 тонн фермерских овощей, об этом DEITA.RU сообщили в администрации Приморского края.

Завод выпускает порядка 120 наименований продукции: консервы из овощей, фруктов и ягод, кондитерские изделия, соки.

По словам генерального директора завода Романа Бакаевского, на данный момент ведется модернизация производственных мощностей. Цель - выйти на максимальный показатель – 8-12 тонн овощей в сутки. Также Бакаевский особо подчеркнул, что в производстве используются только овощи, выращенные приморскими фермерами.

Как рассказала вице-губернатор Валентин Дубинин, Спасский консервный завод готов продавать несколько видов наиболее популярной продукции по минимальным ценам в нестационарных павильонах. Это связано с тем, что вопрос снижения цен на продукты питания остается одним из наиболее актуальных в регионе. Согласно задаче, поставленной временно исполняющим обязанности губернатора Андреем Тарасенко, ведется совместная работа администрации края, глав муниципалитетов, производителей и торговых сетей - идет борьба с магазинной наценкой, которая составляет до 30% при рентабельности хозяйств 5-7%. Планируется проводить больше ярмарок, давать возможность приобрести продукцию напрямую от производителя.

Специально для этого в Приморском крае создан Общественный совет, который координирует деятельность местных производителей, переработчиков и продавцов пищевой продукции под руководством вице-губернатора Валентина Дубинина. Уже есть результаты работы совета - в крае расширен перечень социально значимых продуктов питания, к которым применяются минимальные торговые надбавки.

Таисия Масина



