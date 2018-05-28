Единственный на сегодняшний день бизнес без вложений назвали жители Приморья, сообщает DEITA.RU.

В личном блоге Марка Чернослива появилась неоднозначная фотография.





Подписчики популярного паблика сразу же опровергли эту версию: "Как без вложений?? А баночки, а водичка, а коробка??", "А бензик сгонять в лес? Или на велике?", "А если клещ укусит на вакцину ещё потратиться придётся".

Кроме того, среди интернет-пользователей возник жаркий спор. Одни утверждают, что ландыши занесены в Красную книгу и рвать их запрещено: "Запрещенный товар к продаже так-то. В красной книге ландыш..ну и плюс .. декларацию на дикоросы надо заполнить". Другие уверены - информация неверна: "На днях был сюжет об этом цветке. И там было сказано, что сбор и продажа в НАШЕМ крае законом не пересекается. Занесён ландыш в красную книгу в некоторых регионах России".

Таисия Масина