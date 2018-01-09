Нелепая смерть жителя Турции попала на видео, сообщает «Deita.ru».

Халил Даг, жизнь которого трагически оборвалась в день его рождения, стал жертвой собственной авантюры.

Во время празднования именинник, которому исполнялось всего 39 лет, забрался на гору и прыгнул с камня на склон. Друг Халила снимал его в это время на камеру. Не успев приземлиться, он поскользнулся и покатился вниз.

Мужчина сорвался с обрыва, упав с 20-метровой высоты и получив тяжелые травмы, не совместимые с жизнью. Он скончался по дороге в больницу, оставив сиротами восьмерых детей.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что нелепая смерть постигла вора в Приморье.

Таисия Масина