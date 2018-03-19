Художественный руководитель театра имени Максима Горького Ефим Звеняцкий прокомментировал результаты выборов Президента Российской Федерации, которые прошли 18 марта.

По словам деятеля культуры, за последние годы регион, благодаря всестороннему вниманию властей, сделал большой шаг вперед в своем развитии.

«Владивосток стал флагманом большой страны – и это очень показательно. Мы стали самостоятельным и успешным регионом, интересным для стан АТР. Эту возможность мы получили благодаря личной инициативе Владимира Путина. Для меня он - глава государства, с которым наш край продолжит развитие», – отметил он.

Ефим Звеняцкий также добавил, что рост по сравнению в 2012 годом числа приморцев, проголосовавших за Путина , подтверждает неравнодушие жителей края и доверие к власти.

«Жители нашего края давно были готовы к положительным изменениям, которые сейчас происходят в регионе. Нам есть, на кого положиться, кому довериться и кто готов отразить удар при необходимости. Считаю, что это самый важный аргумент при выборе Президента страны, отсюда и такие результаты голосования и явки избирателей», – считает руководитель театра имени Максима Горького.

Отметим, в Приморье 903 тысячи избирателей приняли участие в выборах Президента России. По мнению врио Губернатора Андрея Тарасенко, выборы в Приморье прошли честно и открыто.

«Теперь важно показать людям, что в крае меняется обстановка. Нам сегодня нужно работать, делать из региона инвестиционно привлекательную территорию, менять отношение к Приморью людей, бизнеса – чтобы все увидели качественные изменения», – подчеркнул глава региона.

Виктор Бруевич